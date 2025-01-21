Туристка из Ангарска изрисовала мраморные плиты на Байкале

«Каждый год местные жители, волонтеры и все неравнодушные собираются и очищают мрамор от таких художеств. Разве нормально таким образом оставлять свой след в истории мрамора, который сформировался здесь много лет назад и продолжает являться достопримечательностью для туристов со всей России?» — подчеркнули в компании.