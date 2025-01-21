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Туристка из Ангарска изрисовала мраморные плиты на Байкале

Фотографии вандализма быстро разлетелись по социальным сетям, и пользователи осудили такой поступок жительницы.

Источник: Freepik

Туристка из Ангарска оставила большую надпись на мраморном карьере в Бугульдейке. Об этом сообщили представители туристической компании.

«Каждый год местные жители, волонтеры и все неравнодушные собираются и очищают мрамор от таких художеств. Разве нормально таким образом оставлять свой след в истории мрамора, который сформировался здесь много лет назад и продолжает являться достопримечательностью для туристов со всей России?» — подчеркнули в компании.

Туристка написала: «Тут была Евгения. 2025. Привет с Ангарска». Фотографии вандализма быстро разлетелись по социальным сетям, и пользователи осудили такой поступок жительницы. К сожалению, вандалы продолжают портить территорию мраморного карьера в Бугульдейке.

В 2023 году сотрудники ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» и волонтёры очистили мраморные глыбы от надписей и территорию мусора.

Ранее на мраморном карьере в Бугульдейке туристка упала со склона, которая делала селфи.