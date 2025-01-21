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В Иркутске организатору нападения на инкассатора дали 15 лет колонии

Суд вынес приговор по уголовному делу жителя столицы Приангарья, организовавшему 14 лет назад разбойное нападение на инкассатора.

Источник: AP 2024

В июне 2011 года трое мужчин подстерегли на улице Байкальской в Иркутске инкассатора — замдиректора Транссибирской пассажирской компании. Один из налетчиков несколько раз выстрелил в жертву из пистолета с глушителем, после чего бандиты забрали сумку с двумя миллионами рублей и скрылись на автомобиле, который позже сожгли в лесу. Инкассатор умер в больнице в день нападения, рассказали в областном управлении Следственного комитета.

Найти преступников по горячим следам не удалось, однако летом 2022 года сотрудники СК и МВД вычислили двух граждан, причастных к нападению, а затем определились и с третьим.

Суд признал 41-летнего жителя областного центра виновным и приговорил мужчину к 15 годам колонии строгого режима.

Другой соучастник осужден ранее на пять с половиной лет лишения свободы; дело еще одного злоумышленника рассматривается отдельно.