В Иркутске организатору нападения на инкассатора дали 15 лет колонии

В июне 2011 года трое мужчин подстерегли на улице Байкальской в Иркутске инкассатора — замдиректора Транссибирской пассажирской компании. Один из налетчиков несколько раз выстрелил в жертву из пистолета с глушителем, после чего бандиты забрали сумку с двумя миллионами рублей и скрылись на автомобиле, который позже сожгли в лесу. Инкассатор умер в больнице в день нападения, рассказали в областном управлении Следственного комитета.