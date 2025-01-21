SHOT: ещё одна многоэтажка загорелась в Смоленске после атаки БПЛА

В Смоленске вновь вспыхнул пожар в многоэтажном жилом доме после атаки украинских беспилотников на город.
Как сообщает SHOT со ссылкой на очевидцев, возгорание произошло на улице Бородинской.
По словам местных жителей, причиной пожара стали обломки сбитого дрона, упавшие на здание. Части летательного аппарата разбросало по территории: крыло оказалось на газоне, а двигатель упал рядом с припаркованным автомобилем. Свидетели утверждают, что боевая часть устройства не сдетонировала.
Жильцов дома оперативно эвакуировали, а на место происшествия направлены сапёры, которым предстоит обезвредить оставшиеся опасные элементы.
Ранее, в ночь на 21 января, Смоленская область подверглась атаке беспилотников. По предварительным данным, целью ударов мог быть нефтеперерабатывающий завод в Ярцево. Один из дронов уже падал на крышу жилого дома, расположенного на Автозаводской улице.
Губернатор Смоленской области Василий Анохин сообщил, что в результате попытки атаки украинских беспилотников в регионе возникли возгорания кровли на некоторых зданиях, а также повреждены окна жилых домов.