ФСБ задержала шпиона ГУР МО Украины в Мариуполе

Ранее, 11 января, в Луганской Народной Республике (ЛНР) задержан бывший гражданин Украины, занимавшийся шпионской деятельностью, возбуждено уголовное дело (ст. 276 УК РФ, «Шпионаж»). Установлено, что жителю ЛНР поступали задания от Службы безопасности Украины (СБУ). Выполняя их, он собирал данные о дислокации подразделений Вооруженных сил (ВС) РФ и передавал их украинским спецслужбам.