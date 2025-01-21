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ФСБ задержала шпиона ГУР МО Украины в Мариуполе

Управлением ФСБ России по Донецкой Народной Республике (ДНР) задержан житель Мариуполя, подозреваемый в государственной измене и шпионаже в пользу Украины. Об этом 21 января сообщила официальный представитель УФСБ России по ДНР Арина Клепанова.

По предварительным данным, задержанный гражданин Украины собирал и передавал украинским спецслужбам сведения о местах дислокации подразделений Росгвардии вблизи города.

Сообщается, что задержанный получил гражданство России и продолжил по заданию ГУР МО Украины собирать информацию о российских военнослужащих.

«Следственным подразделением УФСБ России по ДНР возбуждено уголовное дело по ст. 275 и ст. 276 УК России (“Государственная измена” и “Шпионаж”)», — проинформировала Клепанова.

Ранее, 11 января, в Луганской Народной Республике (ЛНР) задержан бывший гражданин Украины, занимавшийся шпионской деятельностью, возбуждено уголовное дело (ст. 276 УК РФ, «Шпионаж»). Установлено, что жителю ЛНР поступали задания от Службы безопасности Украины (СБУ). Выполняя их, он собирал данные о дислокации подразделений Вооруженных сил (ВС) РФ и передавал их украинским спецслужбам.

ФСБ