В Алматы задержали преступную группу, притеснявшую предпринимателей

«В полицию доставлено 10 участников преступной группы, шесть из которых взяты под стражу. Проведено более 20 обысковых мероприятий. Изъято огнестрельное и холодное оружие. Проводится досудебное расследование по нескольким фактам хулиганства и самоуправства. Подозреваемые проверяются на причастность к другим аналогичным преступлениям. Работа в данном направлении продолжается».