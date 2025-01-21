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В Алматы задержали преступную группу, притеснявшую предпринимателей

В Алматы задержаны представители криминалитета, оказывавшие давление на предпринимателей, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

В результате оперативных мероприятий в городе Алматы сотрудниками УБОП совместно с ДКНБ, при координации прокуратуры, ликвидирована противоправная деятельность охранного предприятия, неофициальные работники которого являлись представителями уголовно-преступной среды, передает пресс-служба МВД страны. Они путем инициирования конфликтных ситуаций и провокаций занимались захватом объектов, в которых в дальнейшем осуществляли «безопасность».

К примеру, в ноябре 2024 года с целью криминального покровительства и расширения сферы влияния они ворвались в караоке-бар, где избили владельца и охранников заведения.

«В полицию доставлено 10 участников преступной группы, шесть из которых взяты под стражу. Проведено более 20 обысковых мероприятий. Изъято огнестрельное и холодное оружие. Проводится досудебное расследование по нескольким фактам хулиганства и самоуправства. Подозреваемые проверяются на причастность к другим аналогичным преступлениям. Работа в данном направлении продолжается».

сообщил представитель департамента по борьбе с организованной преступностью МВД Куандык Алпыс.