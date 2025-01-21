В Норильске возбудили дело после травмирования рабочих на комбинате

По версии следствия, вечером 16 января трое работников Надеждинского металлургического комбината, находясь в цеху производства нейтрализации серной кислоты, выполняли задание по контролю запуска насоса путем дистанционного управления. «Двое работников открыли задвижку насоса трубопровода, а третий обеспечил подачу серной кислоты. Во время запуска насоса произошел прорыв открытой задвижки насоса трубопровода, в результате чего двое работников в возрасте 26 лет и 31 года получили химические ожоги головы, туловища, верхних и нижних конечностей общей площадью не менее 25% поверхности тела. Пострадавшие санитарной авиацией доставлены в медицинское учреждение города Москвы для дальнейшего лечения», — пояснили в СК.