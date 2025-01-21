В Норильске возбудили дело после травмирования рабочих на комбинате

«Следственным отделом по городу Норильску ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия в связи с травмированием двоих рабочих на Надеждинском металлургическом заводе возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека)», — говорится в сообщении.
По версии следствия, вечером 16 января трое работников Надеждинского металлургического комбината, находясь в цеху производства нейтрализации серной кислоты, выполняли задание по контролю запуска насоса путем дистанционного управления. «Двое работников открыли задвижку насоса трубопровода, а третий обеспечил подачу серной кислоты. Во время запуска насоса произошел прорыв открытой задвижки насоса трубопровода, в результате чего двое работников в возрасте 26 лет и 31 года получили химические ожоги головы, туловища, верхних и нижних конечностей общей площадью не менее 25% поверхности тела. Пострадавшие санитарной авиацией доставлены в медицинское учреждение города Москвы для дальнейшего лечения», — пояснили в СК.
Ранее в заполярном филиале «Норникеля» ТАСС сообщили, что на месте происшествия работает комиссия. Там также подтвердили, что во время запуска насоса после проведения плановых ремонтных работ произошла разгерметизация фланцевого соединения. «Сотрудникам оперативно была оказана первичная помощь, после чего пострадавшие были госпитализированы. На месте работает комиссия. Причины случившегося выясняются», — сообщили в филиале.