В Башкирии завершились поиски пропавшей школьницы

В Благовещенске прекратили поиски восьмилетней школьницы. Девочка исчезла накануне, 20 января, утром.
Как сообщали волонтеры «БашРегионСпас» в соцсетях, ребенок ушел в школу, но домой так и не вернулся. Родители девочки забили тревогу и бросили клич по местным пабликам.
По информации волонтеров, школьница найдена живой. Причины ее ухода из дома не раскрываются.
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