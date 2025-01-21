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В Башкирии завершились поиски пропавшей школьницы

Пропавшая в башкирском Благовещенске девочка найдена живой.

Источник: Комсомольская правда

В Благовещенске прекратили поиски восьмилетней школьницы. Девочка исчезла накануне, 20 января, утром.

Как сообщали волонтеры «БашРегионСпас» в соцсетях, ребенок ушел в школу, но домой так и не вернулся. Родители девочки забили тревогу и бросили клич по местным пабликам.

По информации волонтеров, школьница найдена живой. Причины ее ухода из дома не раскрываются.

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