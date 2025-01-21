В Омске судят поджигателя, который спалил более десятка дач

В Омске приступили к рассмотрению уголовного дела в отношении поджигателя дачных домиков. Фигурант дела обвиняется в умышленном поджоге 6 дачных домов в микрорайоне Входной (СНТ «Ветеран» и «Урожай»). Преступления мужчина совершил летом 2024 года. При этом, по словам очевидцев, пироман поджигал строение, уходил недалеко и наблюдал за пожаром и работой спасателей. В ходе следствия пироман рассказал, что один домик сжёг из-за плохого настроения.