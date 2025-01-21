В Омске судят поджигателя, который спалил более десятка дач

В Омске приступили к рассмотрению уголовного дела в отношении поджигателя дачных домиков. Фигурант дела обвиняется в умышленном поджоге 6 дачных домов в микрорайоне Входной (СНТ «Ветеран» и «Урожай»). Преступления мужчина совершил летом 2024 года. При этом, по словам очевидцев, пироман поджигал строение, уходил недалеко и наблюдал за пожаром и работой спасателей. В ходе следствия пироман рассказал, что один домик сжёг из-за плохого настроения.
Как сообщили в областной прокуратуре, мужчина уже был судим за аналогичное преступление. В 2013 году он сжёг 17 домиков в садоводческих товариществах. Тогда он получил 5 лет лишения свободы. Ущерб потерпевшим не возместил.
Сейчас подсудимому грозит также 5 лет заключения и иски пострадавших.
Ранее omsk.aif.ru писал о пожаре на омском заводе «Полиом», который произошёл накануне.