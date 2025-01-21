Экс-замглаву транспортного СК обвиняют в краже изъятых драгоценностей

«16 апреля 2019 [года] в ходе расследования уголовного дела был проведен обыск в торговом павильоне Vangold в торгово-развлекательном центре “Мега Химки”, Московская область, в ходе которого были изъяты принадлежащие ООО “Рич лайн” ювелирные изделия. В этот же день изъятые ювелирные изделия Задорин А. Д. поместил в свой служебный кабинет», — сказано в материалах дела. Там отмечается, что Задорин отдал подчиненным распоряжение не передавать эти драгоценности в камеру хранения вещдоков.
«Реализуя свой преступный умысел, Задорин А. Д. незаконно и безвозмездно изъял чужое имущество в виде ювелирных изделий. Чем причинил компании ООО “Рич лайн” вред в размере 19,6 млн рублей. Таким образом, своими умышленными действиями Задорин А. Д. совершил преступление, предусмотренное п. “б” ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража в особо крупном размере)», — отмечается в деле.
Другой эпизод дела
Также бывшему замглавы Московского межрегионального следственного управления на транспорте предъявлено и обвинение в особо крупной взятке. Так, по версии следствия, он попытался помочь избежать уголовной ответственности виновнику авиакатастрофы над Истринским водохранилищем в 2015 году. Тогда в небе столкнулись гидросамолет Cessna с вертолетом Robinson R-44. Погибли все пассажиры и оба пилота, в том числе продюсер информационной службы Первого канала Елизавета Хакимова и чемпион мира по парапланерному спорту Вадим Бухтияров, который сидел за штурвалом вертолета.
Гидросамолет Cessna пилотировал летчик Михаил Ермольчев, а принадлежал он Вячеславу Дьяченко. Последний заявил журналистам, что погибший летчик взял его самолет без спроса, чтобы катать пассажиров за деньги. Однако, по версии СК, Дьяченко осуществлял нелегальный бизнес совместно с Ермольчевым. Задорин же, как утверждает сторона обвинения, за сумму 2,5 млн рублей обещал помочь Дьяченко избежать уголовной ответственности. Эти деньги бизнесмен передал подсудимому несколькими траншами.