Экс-замглаву транспортного СК обвиняют в краже изъятых драгоценностей

Также бывшему замглавы Московского межрегионального следственного управления на транспорте предъявлено и обвинение в особо крупной взятке. Так, по версии следствия, он попытался помочь избежать уголовной ответственности виновнику авиакатастрофы над Истринским водохранилищем в 2015 году. Тогда в небе столкнулись гидросамолет Cessna с вертолетом Robinson R-44. Погибли все пассажиры и оба пилота, в том числе продюсер информационной службы Первого канала Елизавета Хакимова и чемпион мира по парапланерному спорту Вадим Бухтияров, который сидел за штурвалом вертолета.