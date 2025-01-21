Суд выдворил из Стерлитамака в Башкирии двух граждан Египта

Стерлитамакский городской суд выдворил двух граждан Египта, которые нарушили режим пребывания на территории России. Как сообщили в Объединенной пресс-службы судов Башкирии, полицейские остановили их для проверки документов. Оказалось, что парни приехали в РФ на учебу в 2023 году, но их отчислили из института.
До сегодняшнего дня каких-либо действий, чтобы узаконить свое пребывание в стране, они не предприняли. Суд назначил административный штраф с принудительным выдворением за пределы Российской Федерации.
«До завершения процедуры выдворения правонарушителей поместили в Центр временного содержания иностранных граждан», — прокомментировали в суде.