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Суд выдворил из Стерлитамака в Башкирии двух граждан Египта

Они нарушили режим пребывания на территории РФ.

Стерлитамакский городской суд выдворил двух граждан Египта, которые нарушили режим пребывания на территории России. Как сообщили в Объединенной пресс-службы судов Башкирии, полицейские остановили их для проверки документов. Оказалось, что парни приехали в РФ на учебу в 2023 году, но их отчислили из института.

До сегодняшнего дня каких-либо действий, чтобы узаконить свое пребывание в стране, они не предприняли. Суд назначил административный штраф с принудительным выдворением за пределы Российской Федерации.

«До завершения процедуры выдворения правонарушителей поместили в Центр временного содержания иностранных граждан», — прокомментировали в суде.