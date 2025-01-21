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В Приамурье продлили арест фигурантам дела о гибели горняков

БЛАГОВЕЩЕНСК, 21 янв — РИА Новости. Сотрудникам Ростехнадзора, обвиняемым в халатности после ЧП на руднике «Пионер» в Приамурье, а также управляющему директору Алексею Бирюкову и главному инженеру предприятия Денису Черникову, которые обвиняются в нарушении требований безопасности при ведении работ на шахте, где погибли 13 горняков, Благовещенский городской суд продлил заключение под стражей, сообщил источник РИА Новости, знакомый с ситуацией.

Источник: РИА "Новости"

«Продлили меру пресечения сотрудникам Ростехнадзора по руднику. Обоим на 2 месяца, до 18 марта. Бирюкову и Черникову продлили на 2 месяца, до 19 марта 2025-го», — сообщил собеседник агентства.

Следствие полагает, что обвиняемые — замначальника отдела по надзору за опасными производственными объектами по Амурской области Дальневосточного управления Ростехнадзора Павел Смирнов и старший инспектор отдела по надзору за опасными производственными объектами по Амурской области дальневосточного управления Ростехнадзора Вера Вайтехович в 2022 и 2023 годах в ходе проверок объекта «Рудник “Пионер” не выявили имевшиеся грубые нарушения законодательства о промышленной безопасности опасных производственных объектов, вследствие чего не был решен вопрос об административном приостановлении деятельности рудника.

Управляющий директор и главный инженер «Пионера», согласно материалам уголовного дела, знали, что работы в шахте ведутся при наличии в пределах месторождения водоема (заполненного водой карьера). Это является нарушением правил безопасности при ведении горных работ, однако подследственный не организовал работы по осушению указанного карьера. Длительное бездействие 18 марта привело к прорыву воды из чаши отработанного карьера и обвалу горных пород, в результате чего 13 горняков оказались заблокированы в шахте, сообщал СУСК Приамурья.