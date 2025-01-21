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Сразу два трагических пожара произошли в Приморье за сутки

Прокуратура взяла на контроль расследование трагического пожара в приморском селе.

Источник: МЧС РФ

В Приморье 21 января в разных населенных пунктах произошли трагические пожары. Дознаватели МЧС России выясняют, что стало причиной этих возгораний, сообщает «Комсомольская правда — Дальний Восток» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по краю.

Один из пожаров произошел в поселке Кировский, где загорелся частный дом. Во время тушения огня, который распространился на площади около 70 квадратных метров, в здании обнаружили тело 44-летнего мужчины.

Дознаватели МЧС России начали проверку по факту пожара, чтобы установить, что стало его причиной.

Другой пожар произошел в селе Чернышевка, здесь также загорелся частный, площадь возгорания составила 75 квадратных метров. Во время тушения огня в здании нашли тело 81-летней женщины.

По предварительной информации, причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки. Прокуратура Анучинского района поставила на контроль результаты доследственной проверки.

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