Сразу два трагических пожара произошли в Приморье за сутки

В Приморье 21 января в разных населенных пунктах произошли трагические пожары. Дознаватели МЧС России выясняют, что стало причиной этих возгораний, сообщает «Комсомольская правда — Дальний Восток» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по краю.
Один из пожаров произошел в поселке Кировский, где загорелся частный дом. Во время тушения огня, который распространился на площади около 70 квадратных метров, в здании обнаружили тело 44-летнего мужчины.
Дознаватели МЧС России начали проверку по факту пожара, чтобы установить, что стало его причиной.
Другой пожар произошел в селе Чернышевка, здесь также загорелся частный, площадь возгорания составила 75 квадратных метров. Во время тушения огня в здании нашли тело 81-летней женщины.
По предварительной информации, причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки. Прокуратура Анучинского района поставила на контроль результаты доследственной проверки.