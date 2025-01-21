Новосибирские следователи считают, что экс-главу УФСКН могли убить

Новосибирские следователи продолжают выяснять обстоятельства смерти экс-начальника Управления Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков по региону Андрея Андреева. Он же проходил по делу ОПГ «Трунова». Не исключается версия убийства. Об этом пишет НГС со ссылкой на данные областного СУ СКР.
Тело мужчины нашли 22 декабря 2024 года в частном доме в Ордынском районе. По данным портала, Андреева нашли у лестницы, на его голове были травмы.
Отмечается, что продолжается проверка по статье об убийстве. По итогам будут приняты процессуальные решения.
Андреев проходил по делу ОПГ «Трунова». В ноябре 2015 его отправили в колонию строгого режима на 11 лет, но позже срок снизили до 7 лет. Как пишет онлайн-издание, в 2016-м экс-глава УФСКН вышел из колонии по УДО.