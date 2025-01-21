Новосибирские следователи считают, что экс-главу УФСКН могли убить

Андреев проходил по делу ОПГ «Трунова». В ноябре 2015 его отправили в колонию строгого режима на 11 лет, но позже срок снизили до 7 лет. Как пишет онлайн-издание, в 2016-м экс-глава УФСКН вышел из колонии по УДО.