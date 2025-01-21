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Пять телефонов и 100 тысяч добавили срок мужчине в Хабаровском крае

Попытка подкупа инспектора закончилась приговором.

Источник: AP 2024

В Хабаровском крае Советско-Гаванский городской суд вынес приговор 34-летнему мужчине, отбывающему наказание в исправительной колонии № 5 УФСИН России по Хабаровскому краю. Осуждённый признан виновным в даче взятки (ч. 3 ст. 291 УК РФ), сообщает прокуратура Хабаровского края.

В августе 2023 года мужчина предложил инспектору колонии 100 тысяч рублей за пронос на её территорию пяти мобильных телефонов. Сотрудник сразу сообщил о произошедшем в правоохранительные органы.

Под контролем полиции инспектор встретился с посредником осуждённого, который передал деньги и телефоны. Преступные действия были зафиксированы, а материалы дела переданы в суд.

Суд приговорил виновного к трём годам лишения свободы в колонии строгого режима. Деньги и телефоны конфискованы в доход государства. Посредник уже понёс наказание.

Приговор пока не вступил в законную силу.