В Ростовской области силы ПВО отразили массовую атаку беспилотников. Об этом на своей странице в социальной сети сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь. Происшествие случилось в ночь на 21 января.
— Минувшей ночью на севере Ростовской области силами и средствами ПВО было уничтожено и подавлено средствами радиоэлектронной борьбы 12 БПЛА, — прокомментировал Юрий Слюсарь.
Беспилотники были сбиты в Шолоховском и Чертковском районах. Оперативные дежурные службы уточняют последствия на земле. По предварительным данным пострадавших нет.