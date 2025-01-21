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В Ростовской области силы ПВО отразили массовую атаку беспилотников

В Ростовской области силы противовоздушной обороны уничтожили 12 беспилотников.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области силы ПВО отразили массовую атаку беспилотников. Об этом на своей странице в социальной сети сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь. Происшествие случилось в ночь на 21 января.

— Минувшей ночью на севере Ростовской области силами и средствами ПВО было уничтожено и подавлено средствами радиоэлектронной борьбы 12 БПЛА, — прокомментировал Юрий Слюсарь.

Беспилотники были сбиты в Шолоховском и Чертковском районах. Оперативные дежурные службы уточняют последствия на земле. По предварительным данным пострадавших нет.