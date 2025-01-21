В Приморье осудили двоих местных жителей за попытку продажи шкуры тигра

Как было установлено в суде, в июле 2023 года житель села Воздвиженка обнаружил шкуру амурского тигра, которую оставил себе, после чего вступил в сговор со знакомым для ее продажи, передав сообщнику для дальнейшего хранения. Инициатор преступной схемы в октябре 2023 года задержан и заключен под стражу по подозрению в совершении другого преступления, а в декабре его сообщник, следуя дистанционным инструкциям, встретился с потенциальным покупателем, от которого получил 825 тыс. рублей.