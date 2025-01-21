В Приморье осудили двоих местных жителей за попытку продажи шкуры тигра

«Уссурийская городская прокуратура поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении двух местных жителей, 1986 и 1982 годов рождения. Они признаны виновными по ч. 3 ст. 258.1 УК РФ (незаконный оборот частей особо ценных диких животных группой лиц по предварительному сговору). Суд признал мужчин виновными в совершении преступления и одному из них назначил наказание в виде шести лет лишения свободы, другому в виде пяти лет лишения свободы условно, с испытательным сроком два года и шесть месяцев», — сообщили в пресс-службе.
В связи с мягкостью наказания одного из осужденных, Уссурийская городская прокуратура принесла на приговор апелляционное представление.
Как было установлено в суде, в июле 2023 года житель села Воздвиженка обнаружил шкуру амурского тигра, которую оставил себе, после чего вступил в сговор со знакомым для ее продажи, передав сообщнику для дальнейшего хранения. Инициатор преступной схемы в октябре 2023 года задержан и заключен под стражу по подозрению в совершении другого преступления, а в декабре его сообщник, следуя дистанционным инструкциям, встретился с потенциальным покупателем, от которого получил 825 тыс. рублей.
«Покупатель действовал в рамках Федерального закона “Об оперативно-разыскной деятельности”, деньги оказались муляжом, преступник задержан на месте преступления сотрудниками УФСБ России по Приморскому краю, шкура тигра изъята из незаконного оборота», — уточнили в ведомстве.