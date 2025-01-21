В Омске под суд пошла председатель СНТ

По версии следствия, за три года, с 2018 по 2021, она похитила из кассы СНТ более 2, 6 млн рублей. Пользуясь статусом председателя СНТ, она постоянно требовала у бухгалтеров денег: то на оплату налогов и коммуналки, то на премии сотрудникам, то еще на что-нибудь. Для отчета перед бухгалтерией председатель предоставляла поддельные документы.