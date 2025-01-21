В Омске под суд пошла председатель СНТ

Прокуратура передала для рассмотрения в суд уголовное дело в отношении бывшего председателя СНТ «Каучук». 42-летнюю омичку обвиняют в присвоении имущества садового товарищества в особо крупном размере.
По версии следствия, за три года, с 2018 по 2021, она похитила из кассы СНТ более 2, 6 млн рублей. Пользуясь статусом председателя СНТ, она постоянно требовала у бухгалтеров денег: то на оплату налогов и коммуналки, то на премии сотрудникам, то еще на что-нибудь. Для отчета перед бухгалтерией председатель предоставляла поддельные документы.
В итоге председатель довела СНТ «Каучук» до банкротства. Долг садоводства за электричество и воду составил 1, 5 млн рублей, за что товарищество отключили от этих благ цивилизации.
Дело экс-председателя будет рассматривать Советский районный суд. Женщине грозит до 10 лет лишения свободы.