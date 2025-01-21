При строительстве железнодорожной инфраструктуры в портах Новороссийска и Тамани выявили многомиллиардные хищения

Хищения на 4 млрд рублей выявили при реализации проектов по комплексному развитию железнодорожных транспортных узлов в Новороссийске, Тамани и в Находке. По выявленным фактам в отношении гендиректора Федерального казенного учреждения, находящегося в ведомстве Минтранса РФ и занимавшееся этими проектами, возбуждено уголовное дело.
Мужчину обвиняют в нескольких должностных преступлениях, совершенных в период с 2014 по 2019 годы. Сейчас он заключен под стражу. Рассматривать уголовное дело будут в районном суде Краснодарского края.
Оперативники транспортной полиции и ФСБ РФ работают над установлением иных причастных к совершению преступлений лиц, сообщили в пресс-службе.
Кроме того, заместитель гендиректора этого же ФКУ, по версии следствия, превышал свои должностные полномочия при приемке у подрядчика работ по госконтракту на развитие морского порта в Приморском крае. В результате, строительно-монтажные работы были выполнены некачественно и до сих пор не окончены. Но, как утверждают оперативники, подрядчик деньги за них получил.