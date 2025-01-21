При строительстве железнодорожной инфраструктуры в портах Новороссийска и Тамани выявили многомиллиардные хищения

Кроме того, заместитель гендиректора этого же ФКУ, по версии следствия, превышал свои должностные полномочия при приемке у подрядчика работ по госконтракту на развитие морского порта в Приморском крае. В результате, строительно-монтажные работы были выполнены некачественно и до сих пор не окончены. Но, как утверждают оперативники, подрядчик деньги за них получил.