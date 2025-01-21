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Отравившиеся в Приморье дети приняли крысиный яд за кулек семечек

ВЛАДИВОСТОК, 21 января. /ТАСС/. Пятеро второклассников из села Покровка Октябрьского района Приморского края решили, что лежащий за трубой крысиный яд — это семечки, и начали их есть. Об этом ТАСС рассказали в оперативных службах региона.

Источник: РИА "Новости"

«Один из пострадавших детей нашел за трубой в школе кулек, в котором находились какие-то зерна. Он предложил своим друзьям попробовать их, решив, что это семечки. Вовремя понять происходящее позволила бдительность учительницы, которая заметила, что ученики что-то едят. Благодаря ей дети вовремя попали в больницу», — сообщил собеседник агентства.

20 января территориальное управление Следственного комитета России сообщило о возбуждении уголовного дела после отравления школьников крысиным ядом. Пятеро второклассников в селе Покровка Приморского края были доставлены в больницу. Уголовное дело заведено по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

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