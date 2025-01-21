Отравившиеся в Приморье дети приняли крысиный яд за кулек семечек

«Один из пострадавших детей нашел за трубой в школе кулек, в котором находились какие-то зерна. Он предложил своим друзьям попробовать их, решив, что это семечки. Вовремя понять происходящее позволила бдительность учительницы, которая заметила, что ученики что-то едят. Благодаря ей дети вовремя попали в больницу», — сообщил собеседник агентства.
20 января территориальное управление Следственного комитета России сообщило о возбуждении уголовного дела после отравления школьников крысиным ядом. Пятеро второклассников в селе Покровка Приморского края были доставлены в больницу. Уголовное дело заведено по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).