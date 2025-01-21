В Башкирии пожар оборвал жизнь пожилого мужчины

«В ходе тушения обнаружено тело 70-летнего мужчины. По одной из версий дознавателя МЧС России, пожар мог произойти из-за неосторожности при курении», — пояснили в пресс-службе ведомства.
Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Жизнь мужчины оборвал пожар в жилом двухквартирном кирпичном доме в селе Илькинеево Куюргазинского района. Силами МЧС России возгорание было ликвидировано.
«В ходе тушения обнаружено тело 70-летнего мужчины. По одной из версий дознавателя МЧС России, пожар мог произойти из-за неосторожности при курении», — пояснили в пресс-службе ведомства.
Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего.