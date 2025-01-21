Частный автобус сгорел в Башкортостане на трассе М5 «Урал»

Уточняется, что погибших нет.
Автобус следовал по маршруту «Махачкала-Уфа». На тушение потребовалось два ствола, горение ликвидировали через 18 минут.
— В салоне находились 12 человек, из них: 3 водителя и 9 пассажиров. Сотрудники экстренных служб посадили всех пассажиров в служебные автомобили. Позже их доставили в ближайшую гостиницу, — говорится в Telegram-канале.
Автобус загорелся возле станции московского метро «ВДНХ». Площадь возгорания составила два квадратных метра. Пассажиры эвакуировались самостоятельно. Об этом в четверг, 26 декабря, сообщил «Вечерней Москве» источник в правоохранительных органах.
В Санкт-Петербурге на перекрестке Народного Ополчения и Ленинского проспекта загорелся автобус. Инцидент был зафиксирован и опубликован в Telegram-канале «Мегаполис | ДТП и ЧП».
В столице на Болотной набережной вблизи «ГЭС-2» произошел пожар, в результате которого полностью сгорел грузовой автомобиль.