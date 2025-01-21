Таксисты в Ташкенте оформили микрозайм на подвыпившую пассажирку

Что произошло на самом деле?
Как оказалось, в день инцидента женщина уже находилась в состоянии алкогольного опьянения. Она самостоятельно передала свой телефон водителю для отслеживания маршрута и уснула в автомобиле. Распространенные слухи о том, что таксист якобы дал ей воду с наркотическими веществами, не подтвердились.
По данным следствия, пассажирка возвращалась домой после визита к подруге, с которой они выпивали алкогольные напитки. Она воспользовалась попутным транспортом, передала водителю геолокацию и контактные данные, после чего уснула. Поездка длилась около 20 минут, и пассажирка заплатила водителю 20 тысяч сумов.
На следующее утро, проверяя баланс на своей банковской карте, женщина обнаружила, что на её имя оформлен кредит. Ситуация быстро стала обсуждаться в социальных сетях после того, как потерпевшая рассказала о произошедшем подруге, а та поспешила распространить информацию.
Как действовали злоумышленники?
Следствие установило, что водитель такси и его сообщник воспользовались телефоном спящей пассажирки и оформили онлайн-займ на сумму 12 миллионов сумов через один из интернет-банков. Затем они перевели деньги на свои карты и сняли их наличными через банкомат.
Когда женщина поняла, что на неё оформлен кредит, она обратилась в правоохранительные органы. В результате оперативных мероприятий злоумышленники были задержаны сотрудниками отдела по борьбе с преступлениями в сфере информационных технологий ГУВД Ташкента.
По данным следствия, водитель забрал себе 10 миллионов сумов, а оставшиеся 1,85 миллиона передал своему приятелю.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 169 Уголовного кодекса (Кража). В настоящее время ведется следствие, а причиненный материальный ущерб пассажирке уже возмещен.
Правоохранительные органы напоминают гражданам о мерах предосторожности:
- Не передавайте свои телефоны и личные данные посторонним лицам.
- При подозрительных действиях немедленно обращайтесь по номеру 102.