Таксисты в Ташкенте оформили микрозайм на подвыпившую пассажирку

Недавно в ряде анонимных телеграм-каналов и некоторых СМИ распространилась аудиозапись, в которой утверждалось, что водитель сервиса «Яндекс Такси» напоил пассажирку водой с наркотиками, чтобы усыпить её, а затем оформил на её имя микрозайм. Однако в ходе расследования, проведенного сотрудниками ГУВД Ташкента, выяснилось, что эти слухи не соответствуют действительности.