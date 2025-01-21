Из больницы выписали освобожденную в Актобе заложницу

Лечение закончили, но ей нужна еще психологическая помощь, сказали медики. В больнице она провела неделю, родители женщины погибли.
Напомним, вечером 13 января в департамент полиции Актюбинской области поступил звонок о захвате заложников. Позже выяснится, что некий мужчина захватил в заложницы женщину. Ее родителям, в доме которых находилась потерпевшая, он нанес ранения.
Полиция три часа вела переговоры, однако мужчина так и не отпускал заложников. В результате полицейские пошли на штурм и освободили всех.
Однако по дороге в больницу в карете скорой помощи скончалась мать заложницы, ее отчим умер позже в больнице от полученных ран. Ведется следствие.