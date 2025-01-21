В Новосибирске более 100 объектов остались без отопления

«На теплосети по ул. Шамшурина работы продлятся до 22:00 (18:00 мск) сегодня, 21 января. В контуре отключения 44 объекта, в том числе 24 многоквартирных дома. На трубопроводе по ул. А. Невского ремонт запланирован до 20:00 (16:00 мск) сегодня, 21 января. В контуре отключения 51 объект, в том числе 35 многоквартирных домов», — говорится в сообщении.
Кроме того, под отключение попали шесть многоквартирных домов в Дзержинском районе. Работы продлятся до конца суток, заверили в СГК.
С начала отопительного сезона прокуратура Новосибирска возбудила 10 дел об административных правонарушениях в отношении руководителей ресурсоснабжающих организаций, а также внесла представление мэру Максиму Кудрявцеву из-за срыва подготовки к отопительному сезону. Также Новосибирск не получил паспорт готовности к отопительному сезону, что стало для него прецедентом.
В ближайшие дни в Западной Сибири ожидаются сильные колебания температуры воздуха. По данным Гидрометцентра, со среды на четверг температура в регионе резко понизится, ночные температуры составят минус 20−25 градусов, местами до минус 30.