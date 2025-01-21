В Новосибирске более 100 объектов остались без отопления

«На теплосети по ул. Шамшурина работы продлятся до 22:00 (18:00 мск) сегодня, 21 января. В контуре отключения 44 объекта, в том числе 24 многоквартирных дома. На трубопроводе по ул. А. Невского ремонт запланирован до 20:00 (16:00 мск) сегодня, 21 января. В контуре отключения 51 объект, в том числе 35 многоквартирных домов», — говорится в сообщении.