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В Новосибирске более 100 объектов остались без отопления

НОВОСИБИРСК, 21 января. /ТАСС/. Дефекты на теплосетях в Новосибирске накануне резкого похолодания привели к отключению отопления у 101 объекта в трех районах Новосибирска, среди которых 65 — многоквартирные дома. Информация об этом появилась в телеграм-канале Сибирской генерирующей компании (СГК).

Источник: AP 2024

«На теплосети по ул. Шамшурина работы продлятся до 22:00 (18:00 мск) сегодня, 21 января. В контуре отключения 44 объекта, в том числе 24 многоквартирных дома. На трубопроводе по ул. А. Невского ремонт запланирован до 20:00 (16:00 мск) сегодня, 21 января. В контуре отключения 51 объект, в том числе 35 многоквартирных домов», — говорится в сообщении.

Кроме того, под отключение попали шесть многоквартирных домов в Дзержинском районе. Работы продлятся до конца суток, заверили в СГК.

С начала отопительного сезона прокуратура Новосибирска возбудила 10 дел об административных правонарушениях в отношении руководителей ресурсоснабжающих организаций, а также внесла представление мэру Максиму Кудрявцеву из-за срыва подготовки к отопительному сезону. Также Новосибирск не получил паспорт готовности к отопительному сезону, что стало для него прецедентом.

В ближайшие дни в Западной Сибири ожидаются сильные колебания температуры воздуха. По данным Гидрометцентра, со среды на четверг температура в регионе резко понизится, ночные температуры составят минус 20−25 градусов, местами до минус 30.

ЖКХ