В Хабаровском крае осудили поддельного моряка

— По материалам проверки было возбуждено уголовное дело за использование поддельного документа (ч. 5 ст. 327 УК РФ). Суд рассмотрел его и признал обвиняемого виновным. Ему назначен штраф в размере 15 тысяч рублей. Возбуждены и расследуются 32 уголовных дела, связанных с использованием подложных документов — все эти факты были выявлены транспортными прокурорами в прошлом году, — сообщила старший помощник Дальневосточного транспортного прокурора Елена Красноярова.