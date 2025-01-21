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В Хабаровском крае осудили поддельного моряка

Молодой человек отделался штрафом.

Источник: AP 2024

В Советской Гавани транспортная прокуратура обнаружила поддельного моряка, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

27-летний горожанин обратился в службу капитана морского порта Ванино за получением удостоверения личности моряка. Для этого он предоставил пакет документов, оформленных якобы в местной судоходной компании.

Но во время прокурорской проверки выяснилось, что документы были поддельными — молодой человек не работал в компании и не входил в состав морского судна, как утверждал.

— По материалам проверки было возбуждено уголовное дело за использование поддельного документа (ч. 5 ст. 327 УК РФ). Суд рассмотрел его и признал обвиняемого виновным. Ему назначен штраф в размере 15 тысяч рублей. Возбуждены и расследуются 32 уголовных дела, связанных с использованием подложных документов — все эти факты были выявлены транспортными прокурорами в прошлом году, — сообщила старший помощник Дальневосточного транспортного прокурора Елена Красноярова.