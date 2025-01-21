Житель Артёма убил беспомощную тещу, чтобы избавиться от «бремени»

По данным следствия, трагедия произошла в июле 2023 года в одной из квартир на улице Ватутина. Обвиняемый пришел в гости к своей 83-летней теще, которая из-за состояния здоровья была прикована к постели и не могла самостоятельно передвигаться. Мужчина решил избавиться от пожилой женщины, сбросив ее с балкона пятого этажа. Падение с высоты более 11 метров оказалось смертельным.