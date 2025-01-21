Житель Артёма убил беспомощную тещу, чтобы избавиться от «бремени»

Заместитель прокурора Приморского края Степан Тюкавкин утвердил обвинительное заключение в отношении 53-летнего жителя Артема, которого обвиняют в убийстве своей беспомощной тещи. Преступление, совершенное с циничной целью, шокировало не только семью погибшей, но и всю общественность, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе надзорного ведомства.
По данным следствия, трагедия произошла в июле 2023 года в одной из квартир на улице Ватутина. Обвиняемый пришел в гости к своей 83-летней теще, которая из-за состояния здоровья была прикована к постели и не могла самостоятельно передвигаться. Мужчина решил избавиться от пожилой женщины, сбросив ее с балкона пятого этажа. Падение с высоты более 11 метров оказалось смертельным.
Как полагает следствие, обвиняемый пошел на убийство, чтобы освободить своего сына от обязанности ухаживать за пожилой родственницей. После содеянного он позвонил сыну и рассказал о преступлении, чем привел молодого человека в ужас.
Уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство лица, заведомо находящегося в беспомощном состоянии) будет направлено в Приморский краевой суд для рассмотрения по существу.
Напомним, житель Яковлевского района Приморья 1998 года рождения обвиняется в убийстве отца. В попытке скрыть преступление он инсценировал ДТП. По информации ведомства, в июле 2024 года подсудимый повздорил с отцом. Во время ссоры он избил родственника и задушил. Чтобы избежать ответственности за преступление, мужчина вместе со знакомым погрузили тело убитого в автомобиль и сбросили транспортное средство в кювет.