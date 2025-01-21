Пассажирский автобус Махачкала — Уфа сгорел на трассе М-5

На трассе М-5 в Туймазинском районе Башкирии сгорел частный автобус «Неоплан». Во время инцидента в салоне транспорта находились 12 человек.
Как рассказали в МЧС республики, автобус, следовавший из Уфы в Махачкалу, загорелся на 1291 километре трассы. Прибывшие на место пожарные потушили огонь в течение 18 минут.
Пострадавших и погибших в пожаре нет. Троих водителей и девять пассажиров доставили в ближайшую гостиницу.
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