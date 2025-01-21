В Челябинске мужчина погиб при пожаре из-за холодильника

Мужчина погиб при пожаре в челябинской девятиэтажке. Причиной ЧП могло стать короткое замыкание холодильника, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
Трагедия произошла ночью 21 января в доме на проспекте Победы. К приезду пожарных горели вещи в квартире на первом этаже. Пламя распространилось на площади в пять квадратных метров. Тело мужчины сотрудники МЧС обнаружили на полу.
Добавим, что минувшей ночью пожар вспыхнул и в квартире пятиэтажки на улице Доватора. Огонь охватил площадь в девять квадратных метров. Пожарные передали бригаде скорой помощи двоих пострадавших — мужчину и женщину. Оба были без сознания.
С верхних этажей эвакуировали 25 человек, в том числе троих детей. Причины ЧП предстоит установить специалистам.