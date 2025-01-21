В Челябинске мужчина погиб при пожаре из-за холодильника

Добавим, что минувшей ночью пожар вспыхнул и в квартире пятиэтажки на улице Доватора. Огонь охватил площадь в девять квадратных метров. Пожарные передали бригаде скорой помощи двоих пострадавших — мужчину и женщину. Оба были без сознания.