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В Челябинске мужчина погиб при пожаре из-за холодильника

Огонь вспыхнул в квартире девятиэтажки на проспекте Победы.

Мужчина погиб при пожаре в челябинской девятиэтажке. Причиной ЧП могло стать короткое замыкание холодильника, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Трагедия произошла ночью 21 января в доме на проспекте Победы. К приезду пожарных горели вещи в квартире на первом этаже. Пламя распространилось на площади в пять квадратных метров. Тело мужчины сотрудники МЧС обнаружили на полу.

Добавим, что минувшей ночью пожар вспыхнул и в квартире пятиэтажки на улице Доватора. Огонь охватил площадь в девять квадратных метров. Пожарные передали бригаде скорой помощи двоих пострадавших — мужчину и женщину. Оба были без сознания.

С верхних этажей эвакуировали 25 человек, в том числе троих детей. Причины ЧП предстоит установить специалистам.

пожары
МЧС