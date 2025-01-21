Автомобиль с людьми слетел в кювет в Карагандинской области

Как сообщается в официальном Telegram-канале ведомства, сегодня ночью на автодороге Жезказган-Петропавловск в области Ұлытау легковой автомобиль с тремя пассажирами оказался заблокирован в снежном заносе.
Спасатели прибыли на место и доставили спасенных к родственникам в Ұлытау.
Также в Карагандинской области на автодороге Осакаровка-Молодежный из съехавшего в кювет легкового автомобиля эвакуированы три человека. Их доставили в поселок Молодежный.
В МЧС отметили, что в обоих случаях спасенные не нуждались в медицинской помощи.