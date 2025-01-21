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Автомобиль с людьми слетел в кювет в Карагандинской области

В двух областях Казахстана спасатели МЧС оказали помощь людям, чьи автомобили застряли в снежных заносах. Все эвакуированные в медицинской помощи не нуждались, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.

Источник: t.me/qr_tjm

Как сообщается в официальном Telegram-канале ведомства, сегодня ночью на автодороге Жезказган-Петропавловск в области Ұлытау легковой автомобиль с тремя пассажирами оказался заблокирован в снежном заносе.

Спасатели прибыли на место и доставили спасенных к родственникам в Ұлытау.

Также в Карагандинской области на автодороге Осакаровка-Молодежный из съехавшего в кювет легкового автомобиля эвакуированы три человека. Их доставили в поселок Молодежный.

В МЧС отметили, что в обоих случаях спасенные не нуждались в медицинской помощи.

МЧС