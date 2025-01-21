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В Сочи пожар охватил 56 «квадратов» хозпостройки и частного дома

Пожар вспыхнул в Хостинском районе Сочи ночью 20 января.

Источник: Комсомольская правда

В Хостинском районе Сочи на улице Видовой вспыхнул пожар. Огонь охватил 56 квадратных метров хозяйственной постройки и частного жилого дома.

Сообщение о возгорании поступило диспетчеру Сочинского пожарно-спасательного гарнизона в 22:07 20 января. На место тут же отправились подразделения спасателей. В 22:28 пожар удалось локализовать. В 22:35 сотрудники МЧС ликвидировали открытое горение, а в 22:53 устранили последствия пожара.

«Погибших и пострадавших нет», — сообщили в пресс-службе МЧС России по Краснодарскому краю.

В тушении пожара участвовали 13 человек личного состава ведомства и три единицы техники.

Ранее стало известно, что при пожаре в ночь на 19 января в Сочи погиб 34-летний мужчина.

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