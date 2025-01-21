На Алтае студент попытался поджечь военный комиссариат

«Учащийся одного из средне-специальных учебных заведений региона задержан сотрудниками УФСБ России по Алтайскому краю при попытке совершения теракта в городе Барнауле. Установлено, что гражданин России, 2006 года рождения, являясь противником проведения специальной военной операции на Украине… предпринял попытку совершения поджога одного из военных комиссариатов края с помощью самостоятельно изготовленного устройства с зажигательной смесью, в целях дестабилизации деятельности органов власти, а именно недопущения убытия военнослужащих в зону СВО», — говорится в сообщении.