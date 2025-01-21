На Алтае студент попытался поджечь военный комиссариат

«Учащийся одного из средне-специальных учебных заведений региона задержан сотрудниками УФСБ России по Алтайскому краю при попытке совершения теракта в городе Барнауле. Установлено, что гражданин России, 2006 года рождения, являясь противником проведения специальной военной операции на Украине… предпринял попытку совершения поджога одного из военных комиссариатов края с помощью самостоятельно изготовленного устройства с зажигательной смесью, в целях дестабилизации деятельности органов власти, а именно недопущения убытия военнослужащих в зону СВО», — говорится в сообщении.
В управлении отметили, что студент действовал по заданию представителей украинской террористической организации.
«Довести до реализации свой преступный умысел мужчине не удалось, так как он был задержан оперативными сотрудниками ФСБ России непосредственно возле здания военного комиссариата при попытке совершения теракта», — отмечают в управлении.