Шестилетний ребенок поджег квартиру в Володарском районе

В поселке Смолино Володарского района произошел пожар, причиной которого стала детская шалость. Ребенок поджег ткань около телевизора, оказавшись без присмотра взрослых. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Нижегородской области.
По информации ведомства, возгорание случилось в одной из квартир пятиэтажки. Хозяйка жилья отправилась в магазин, оставив дома несовершеннолетних детей. Шестилетний ребенок решил поиграть с кухонной зажигалкой, что чуть не привело к трагедии. К счастью, соседи смогли быстро потушить огонь, распространившийся на площади 2 «квадрата», и вывести юных жителей загоревшейся квартиры.
В МЧС призывают не оставлять детей без присмотра, рассказывать им об опасности игр с огнем, держать спички в недоступном для несовершеннолетних месте и установить пожарный извещатель.
Ранее мы писали о происшествии в Дзержинске, где в одном из домов обрушился мусоропровод.