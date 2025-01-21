Шестилетний ребенок поджег квартиру в Володарском районе

По информации ведомства, возгорание случилось в одной из квартир пятиэтажки. Хозяйка жилья отправилась в магазин, оставив дома несовершеннолетних детей. Шестилетний ребенок решил поиграть с кухонной зажигалкой, что чуть не привело к трагедии. К счастью, соседи смогли быстро потушить огонь, распространившийся на площади 2 «квадрата», и вывести юных жителей загоревшейся квартиры.