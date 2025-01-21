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Число погибших при пожаре на курорте в Турции выросло до шести человек

Число погибших при пожаре в гостинице на горнолыжном курорте Карталкая в турецкой провинции Болу выросло до шести человек, число пострадавших составило 31 человек. Об этом 21 января сообщает телеканал TRT Haber.

Как отметил губернатор Болу Абдулазиз Айдын, в настоящее время пожар в отеле в основном удалось взять под контроль. Причины происшествия устанавливают в прокуратуре провинции.

«Шесть наших граждан погибли. Состояние 26 из 31 пострадавшего человека — среднее, двое из них в тяжелом состоянии. Два человека погибли, пытаясь спастись, в результате прыжка в воду», — прокомментировал губернатор.

По данным телеканала CNN Türk, огонь вспыхнул в отеле на высоте 2200 м. Начавшись в ресторанной части 12-этажного деревянного отеля около 03:30 утра, огонь быстро распространялся.

Всего в гостинице находилось 237 постояльцев. После извещения о происшествии Центра экстренной помощи, персонал начал быструю эвакуацию гостей. Отдыхающие, которым не пришлось заснуть, начали быстро покидать отель.

Ранее в этот день сообщалось, что три человека погибли при пожаре произошедшем накануне на турецком горнолыжном курорте Карталкая в провинции Болу. Отмечалось, что возгорание произошло по неизвестной причине, огонь быстро охватил отель.

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