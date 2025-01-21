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Житель Башкирии погиб в пожаре в двухэтажном доме

В Башкирии пожар оборвал жизнь пожилого мужчины.

Источник: Комсомольская правда

В селе Илькинеево Куюргазинского района Башкирии произошел смертельный пожар. Подробности трагедии рассказали в республиканском МЧС.

По информации ведомства, огонь вспыхнул в жилом двухквартирном кирпичном доме. Во время тушения пожара спасатели обнаружили бездыханное тело хозяина жилища. Погибшим оказался 70-летний пенсионер.

Пожар мог произойти из-за неосторожности при курении, заключили в МЧС.

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