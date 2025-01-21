Водитель Kia пострадал в ДТП на Чайковского в Челябинске

На Северо-Западе Челябинска столкнулись Kia Spectra и Lexus. Водитель корейской иномарки получил травмы, сообщили в Госавтоинспекции Челябинска.
По предварительной информации, авария произошла вечером 20 января рядом с домом № 18/1 по улице Чайковского. За рулем Kia был 32-летний мужчина, а автомобилем Lexus управлял 26-летний челябинец.
Момент ДТП попал на видео. Судя по кадрам, водитель Kia, скорее всего, поворачивал налево, когда в него въехал Lexus. Обстоятельства произошедшего устанавливают госавтоинспекторы.