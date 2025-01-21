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Водитель Kia пострадал в ДТП на Чайковского в Челябинске

В корейскую иномарку влетел автомобиль Lexus.

Источник: ЧП | ДТП Челябинск

На Северо-Западе Челябинска столкнулись Kia Spectra и Lexus. Водитель корейской иномарки получил травмы, сообщили в Госавтоинспекции Челябинска.

По предварительной информации, авария произошла вечером 20 января рядом с домом № 18/1 по улице Чайковского. За рулем Kia был 32-летний мужчина, а автомобилем Lexus управлял 26-летний челябинец.

Момент ДТП попал на видео. Судя по кадрам, водитель Kia, скорее всего, поворачивал налево, когда в него въехал Lexus. Обстоятельства произошедшего устанавливают госавтоинспекторы.