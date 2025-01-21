Сумку с 5 кг наркотиков изъяли у водителя иномарки в Раменском

«В дер. Петровское сотрудники ДПС для проверки документов остановили автомобиль иностранного производства под управлением мужчины. При беседе с полицейскими водитель иномарки заметно нервничал и вел себя подозрительно. Госавтоинспекторы приняли решение провести досмотр транспортного средства, в результате которого в салоне на заднем сиденье обнаружили сумку с пятью пакетами кристаллического вещества общей массой около 5 кг», — сказала собеседница агентства.