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Сумку с 5 кг наркотиков изъяли у водителя иномарки в Раменском

В Раменском городском округе полицейские задержали 39-летнего водителя, в чьем автомобиле находилась сумка с наркотиками. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила начальник управления информации и общественных связей Главного управления МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Источник: РИА "Новости"

«В дер. Петровское сотрудники ДПС для проверки документов остановили автомобиль иностранного производства под управлением мужчины. При беседе с полицейскими водитель иномарки заметно нервничал и вел себя подозрительно. Госавтоинспекторы приняли решение провести досмотр транспортного средства, в результате которого в салоне на заднем сиденье обнаружили сумку с пятью пакетами кристаллического вещества общей массой около 5 кг», — сказала собеседница агентства.

Исследование содержимого одного пакета показало, что внутри находится метадон массой около 1 кг. Задержанный пояснил, что наркотики он должен был передать курьеру. Метадон планировалось распространить в Московском регионе.

В отношении водителя возбудили уголовное дело о покушении на незаконный оборот наркотиков (ст. 30, ст. 228.1 УК РФ). Оставшуюся часть изъятых веществ исследуют в рамках дела. Фигурант арестован.