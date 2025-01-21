Вынесен приговор жителю Сморгони, выстрелившему из пневматики в подростка

Как рассказали в ведомстве, обвиняемый 16 сентября 2024 года, находясь по месту жительства, беспричинно, из хулиганских побуждений, используя в качестве орудия совершения преступления конструктивно сходное с пневматическим оружием изделие Stalker S92ME, произвел через открытое окно своей квартиры не менее трех прицельных выстрелов металлическими сферическими пулями в несовершеннолетнего (2009 года рождения), в результате чего причинил ему телесное повреждение в виде кровоподтека на грудной клетке.