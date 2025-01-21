Вынесен приговор жителю Сморгони, выстрелившему из пневматики в подростка

Как рассказали в ведомстве, обвиняемый 16 сентября 2024 года, находясь по месту жительства, беспричинно, из хулиганских побуждений, используя в качестве орудия совершения преступления конструктивно сходное с пневматическим оружием изделие Stalker S92ME, произвел через открытое окно своей квартиры не менее трех прицельных выстрелов металлическими сферическими пулями в несовершеннолетнего (2009 года рождения), в результате чего причинил ему телесное повреждение в виде кровоподтека на грудной клетке.
Приговором суда фигурант признан виновным в умышленных действиях, грубо нарушающих общественный порядок и выражающих явное неуважение к обществу, сопровождающихся применением насилия, повреждением чужого имущества, совершенных с применением других предметов, используемых в качестве оружия для причинения телесных повреждений, при отсутствии признаков более тяжкого преступления (особо злостное хулиганство). На основании ч.3 ст. 339 УК ему назначено наказание в виде ограничения свободы на срок 3 года и 3 месяца с направлением в исправительное учреждение открытого типа.
Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован в установленном законодательством порядке.