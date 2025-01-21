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Под Волгоградом будут судить водителя, сбившего 15-летнего подростка

Правоохранители завершили расследование уголовного дела в отношении 23-летнего жителя Городищенского района, совершившего наезд на подростка.

Установлено, что вечером 7 апреля 2024 года водитель за рулем машины «Лада Гранта» двигался по правой полосе дороги на улице Ленина в рабочем поселке Ерзовка. Около дома № 62 он совершил наезд на 15-летнего пешехода, который шел по обочине в попутном направлении.

В результате ДТП подросток получил тяжкие травмы и был госпитализирован, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

В отношении водителя возбудили уголовное дело, а затем предъявили обвинение в совершении преступления по ч. 1 ст. 264 УК РФ. Автомобилист сознался в содеянном.

После сбора доказательств уголовное дело направили для рассмотрения в Городищенский районный суд Волгоградской области. Фигуранту грозит до 2 лет лишения свободы.