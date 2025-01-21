Под Волгоградом будут судить водителя, сбившего 15-летнего подростка

Установлено, что вечером 7 апреля 2024 года водитель за рулем машины «Лада Гранта» двигался по правой полосе дороги на улице Ленина в рабочем поселке Ерзовка. Около дома № 62 он совершил наезд на 15-летнего пешехода, который шел по обочине в попутном направлении.