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В ночном ДТП в Новороссийске погиб 65-летний водитель внедорожника

Госавтоинспекторы выясняют подробности смертельной аварии в Новороссийске.

Источник: Госавтоинспекция Кубани

Ночью 21 января на улице Сухумское шоссе произошла смертельная авария. Погиб 65-летний водитель автомобиля Toyota Land Cruiser.

«21 января в 2 часа 55 минут водитель, управляя автомобилем, не справился с управлением и допустил наезд на препятствие», — рассказал начальник Госавтоинспекции города Новороссийска подполковник полиции Сергей Черненко.

Все обстоятельства ДТП и причины съезда с дороги выясняют сотрудники Госавтоинспекции.

Напомним, 19 января в смертельное ДТП произошло в хуторе Зеленая Роща в Кущевском районе. 39-летний житель Ростовской области ехал на «Ниве 2121» по грунтовой дороге. Превысив скорость, он не справился с управлением и съехал в реку. В результате происшествия водитель скончался на месте аварии.