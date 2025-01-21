В ночном ДТП в Новороссийске погиб 65-летний водитель внедорожника

Напомним, 19 января в смертельное ДТП произошло в хуторе Зеленая Роща в Кущевском районе. 39-летний житель Ростовской области ехал на «Ниве 2121» по грунтовой дороге. Превысив скорость, он не справился с управлением и съехал в реку. В результате происшествия водитель скончался на месте аварии.