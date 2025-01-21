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На Ямале трем гражданам предъявили обвинение в организации азартных игр

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Обвинение в организации и проведении азартных игр в Ноябрьске Ямало-Ненецкого автономного округа предъявлено трем гражданам. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по региону.

Источник: РИА "Новости"

«Предъявлено обвинение трем гражданам в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 171.2 УК РФ (незаконные организация и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет, совершенные группой лиц по предварительному сговору)», — сказано в сообщении.

По данным следствия, весной 2024 года житель Пензы организовал на территории Ноябрьска незаконное проведение азартных игр. Он арендовал помещение и укомплектовал его персональными компьютерами в качестве игрового оборудования, имеющего доступ к интернету. В качестве администраторов игорного заведения обвиняемый привлек жительницу Тобольска и местную жительницу. Женщины поочередно по двенадцать часов в сутки каждая проводили азартные игры с использованием игрового оборудования в арендованном помещении, получая от посетителей игорного зала денежные средства и предоставляя им возможность играть в азартные игры.

Следствием проводятся мероприятия, направленные на сбор и закрепление доказательств по уголовному делу.

СК