На Ямале трем гражданам предъявили обвинение в организации азартных игр

«Предъявлено обвинение трем гражданам в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 171.2 УК РФ (незаконные организация и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет, совершенные группой лиц по предварительному сговору)», — сказано в сообщении.
По данным следствия, весной 2024 года житель Пензы организовал на территории Ноябрьска незаконное проведение азартных игр. Он арендовал помещение и укомплектовал его персональными компьютерами в качестве игрового оборудования, имеющего доступ к интернету. В качестве администраторов игорного заведения обвиняемый привлек жительницу Тобольска и местную жительницу. Женщины поочередно по двенадцать часов в сутки каждая проводили азартные игры с использованием игрового оборудования в арендованном помещении, получая от посетителей игорного зала денежные средства и предоставляя им возможность играть в азартные игры.
Следствием проводятся мероприятия, направленные на сбор и закрепление доказательств по уголовному делу.