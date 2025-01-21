На Ямале трем гражданам предъявили обвинение в организации азартных игр

По данным следствия, весной 2024 года житель Пензы организовал на территории Ноябрьска незаконное проведение азартных игр. Он арендовал помещение и укомплектовал его персональными компьютерами в качестве игрового оборудования, имеющего доступ к интернету. В качестве администраторов игорного заведения обвиняемый привлек жительницу Тобольска и местную жительницу. Женщины поочередно по двенадцать часов в сутки каждая проводили азартные игры с использованием игрового оборудования в арендованном помещении, получая от посетителей игорного зала денежные средства и предоставляя им возможность играть в азартные игры.