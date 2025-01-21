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В Заостровье сгорела квартира, пострадавшего госпитализировали

В МЧС рассказали о пожаре в Зеленоградском районе.

В поселке Заостровье Зеленоградского вечером 20 января случился пожар, есть пострадавший. Об этом сообщает областное МЧС.

На часах было 19.48, когда поступило сообщение о возгорании. В двухэтажном доме на первом этаже горела квартира. Огнем были охвачены вещи.

«Пожарные эвакуировали из квартиры 2 пропановых баллона. Пострадавшего мужчину передали медикам. Из соседних квартир спасли 5 человек, в том числе 2 несовершеннолетних детей», — прокомментировали в МЧС.

В ликвидации пожара участвовали 11 человек и 2 единицы техники.

МЧС