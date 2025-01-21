В Воронеже с пожара в жилом доме эвакуировали 58 человек

Также 20 января в 19.30 в селе Есипово Терновского района на переулке Рабочий в жилом доме 6×10м загорелась кухня. С огнем боролись восемь сотрудников МЧС на двух пожарных машинах. Пламя потушили в 19.53. К тому времени огонь повредил стену кухни на площади 6 квадратных метров. По оперативным данным, пострадавших на пожаре не было.