В Воронеже с пожара в жилом доме эвакуировали 58 человек

Поздним вечером в понедельник, 20 января, в подвале 12-этажного жилого дома на улице 60 Армии загорелось вентиляционное помещение 8×10 метров. Об этом ЧП в дежурную часть МЧС сообщили в 21.24. На место возгорания выезжали семь пожарных машин с 20 сотрудниками спасательного ведомства. Из дома вывели 58 человек. На семерых надели маски и помогли им выйти. 51 человек вышел на улицу самостоятельно.
Пожар ликвидировали в 22.40. На площади 10 квадратных метров сгорели ветошь и мусор. Пострадавших на пожаре не было.
Также 20 января в 19.30 в селе Есипово Терновского района на переулке Рабочий в жилом доме 6×10м загорелась кухня. С огнем боролись восемь сотрудников МЧС на двух пожарных машинах. Пламя потушили в 19.53. К тому времени огонь повредил стену кухни на площади 6 квадратных метров. По оперативным данным, пострадавших на пожаре не было.