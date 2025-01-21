Суд дал 3 года жителю Сморгони, попавшему из пневматики в 15-летнего подростка. Подробности рассказали в пресс-службе Гродненского областного суда.
В сообщении сказано, что фигурант 16 сентября 2024 года, находясь по месту жительство, беспричинно и из хулиганских побуждений, используя пневматическое оружие Stalker S92ME, произвел не менее трех прицельных выстрелов через открытое окно в сторону подростков. Одна из пуль попала в несовершеннолетнего 2009 года рождения (подробнее — здесь).
Суд вынес обвинительный приговор. Жителю Сморгони на основании части 3 статьи 339 Уголовного кодекса было назначено наказание в виде ограничения свободы на срок 3 года 3 месяца с направлением в исправительное учреждение открытого типа.
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