Суд дал 3 года жителю Сморгони, попавшему из пневматики в 15-летнего подростка

В сообщении сказано, что фигурант 16 сентября 2024 года, находясь по месту жительство, беспричинно и из хулиганских побуждений, используя пневматическое оружие Stalker S92ME, произвел не менее трех прицельных выстрелов через открытое окно в сторону подростков. Одна из пуль попала в несовершеннолетнего 2009 года рождения (подробнее — здесь).