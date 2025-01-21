Под Волгоградом задержали лихача, который насмерть сбил мужчину и скрылся

В Волгоградской области полиция задержала водителя, который насмерть сбил мужчину и уехал с места ДТП. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в региональном главке МВД, 20 января, около 22:30 в районе гаражного кооператива «Северный» в городе Михайловке на улице Объездная, 6А нашли тело 47-летнего мужчины. Сразу стало очевидно, что он погиб под колесами автомобиля. Стражи порядка оперативно вышли на след виновного.