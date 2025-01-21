В центре Ростова столкнулись четыре авто — один человек пострадал

Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции региона.
По данным пресс-службы, столкнулись легковушки марок «Чанган», «Тойота Камри», «Мазда» и «Хендай Элантра». Автомобили получили механические повреждения.
В результате ДТП пострадал 37-летний водитель «Хендай Элантра». Его доставили в больницу.
Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Ранее в центре Ростова 23-летний водитель «БМВ» в результате столкновения с другой иномаркой сбил пешехода и врезался в рекламный столб. Авария произошла 19 января.