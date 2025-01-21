Тольяттинка, пытаясь найти подработку, лишилась 400 тысяч рублей

Желая подработать, она подала заявку на участие в конкурсе на вакантную должность и указала свой номер телефона. Через некоторое время ей позвонил неизвестный, который представился специалистом отдела кадров. Он сообщил, что для подтверждения личности соискательнице необходимо ввести свои личные данные в анкету на указанном им сайте. А так же, для подтверждения серьезности своих намерений работать в компании, внести «финансовое обеспечение» на указанный им расчетный счет.