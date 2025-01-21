Тольяттинка, пытаясь найти подработку, лишилась 400 тысяч рублей

Женщина, оформленная самозанятым репетитором, рассказала, что увидела в интернете сообщение о работе в маркетплейсе. Соискателям предлагали получать деньги за выкуп, продвижение и проставление высоких оценок товарам в одном из приложений.
Желая подработать, она подала заявку на участие в конкурсе на вакантную должность и указала свой номер телефона. Через некоторое время ей позвонил неизвестный, который представился специалистом отдела кадров. Он сообщил, что для подтверждения личности соискательнице необходимо ввести свои личные данные в анкету на указанном им сайте. А так же, для подтверждения серьезности своих намерений работать в компании, внести «финансовое обеспечение» на указанный им расчетный счет.
Женщина выполнила условия «кадровика», после чего, прождав безрезультатно несколько дней обратной связи и получив сообщение, что на нее неизвестные лица оформили и получили кредит, поняла, что ее обманули и обратилась в полицию.
В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело.