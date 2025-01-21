Ричмонд
-9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Снежная масса с крыши травмировала сотрудников банка в Нижнем Новгороде

Сотрудники банка пострадали от упавшего с крыши снега.

Источник: НИА-Нижний Новгород

Несчастный случай произошел на улице Костина в Нижнем Новгороде 17 января, передает региональная Гострудинспекция. Инцидент случился, когда специалисты по документообороту входили в здание «Альфа-Банка», и на них с верхних этажей здания обрушилась снежная масса. На место происшествия была вызвана скорая помощь, однако пострадавшие отказались от госпитализации. Позже они самостоятельно обратились в поликлинику, где им был открыт больничный лист. Госинспекция труда в Нижегородской области проводит расследование, ожидая медицинское заключение о тяжести травм.

Подробности инцидента уточняются.

ЖКХ