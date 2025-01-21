Снежная масса с крыши травмировала сотрудников банка в Нижнем Новгороде

Несчастный случай произошел на улице Костина в Нижнем Новгороде 17 января, передает региональная Гострудинспекция. Инцидент случился, когда специалисты по документообороту входили в здание «Альфа-Банка», и на них с верхних этажей здания обрушилась снежная масса. На место происшествия была вызвана скорая помощь, однако пострадавшие отказались от госпитализации. Позже они самостоятельно обратились в поликлинику, где им был открыт больничный лист. Госинспекция труда в Нижегородской области проводит расследование, ожидая медицинское заключение о тяжести травм.