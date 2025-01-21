В Башкирии прокуроры и следователи выясняют, почему загорелся автобус.

«На месте происшествия организован комплекс проверочных мероприятий, опрашиваются очевидцы, водители и пассажиры автобуса, планируется проведение судебных экспертиз. В ходе проверки действиям водителя автобуса и компании-перевозчика будет дана правовая оценка на предмет соответствия оказываемых услуг установленным законом требованиям и нормам безопасности. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — заявили в пресс-службе СУ СКР по РБ.