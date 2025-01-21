В Башкирии прокуроры и следователи выясняют, почему загорелся автобус.

Прокуроры и следователи выясняют, почему загорелся частный автобус «Неоплан» на 1291 км трассы М-5 «Урал» в Туймазинском районе Башкирии. Ведомства проводят проверки. В салоне находились 12 граждан, в том числе двое несовершеннолетних, никто не пострадал. Пассажиров временно разместили в гостинице города Октябрьский.
«В ходе проверки прокуратура даст оценку деятельности по перевозке граждан, действиям водителя в части обеспечения требований безопасности при эксплуатации транспортного средства. При наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования», — проинформировали в пресс-службе прокуратуры РБ.
По данному факту Туймазинский межрайонный следственный отдел проводит доследственную проверку по признакам преступления, предусмотренного статьей «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».
«На месте происшествия организован комплекс проверочных мероприятий, опрашиваются очевидцы, водители и пассажиры автобуса, планируется проведение судебных экспертиз. В ходе проверки действиям водителя автобуса и компании-перевозчика будет дана правовая оценка на предмет соответствия оказываемых услуг установленным законом требованиям и нормам безопасности. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — заявили в пресс-службе СУ СКР по РБ.