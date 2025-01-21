В Барнауле задержан студент при попытке совершить теракт по заданию Киева

До этого, 5 января, в Екатеринбурге были арестованы подростки, обвиняемые в подготовке теракта. В пресс-службе Свердловского областного суда отметили, что двое подростков 16 и 17 лет обвиняются по ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205 («Террористический акт»), ч. 2 ст. 223.1 («Незаконное изготовление взрывчатых веществ»), п. «а» ч. 3 ст. 222.1 УК РФ («Незаконное приобретение, передача, сбыт и хранение взрывчатых веществ»). Другой фигурант, 17-летний студент колледжа, обвиняется по п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ («Террористический акт»).