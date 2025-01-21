Ричмонд
-9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Братчанка отдала мошенникам 520 тысяч ради заработка на «лайках»

40-летняя братчанка поверила в возможность заработка на лайках в интернет-магазине и потеряла 520 тысяч рублей. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

Источник: Freepik

Сообщение с предложением заработать пришло женщине в мессенджере. Ей также отправили ссылку на интернет-магазин, где она должна была добавить несколько товаров в «Избранное» и отправить скриншот. За это женщина получила около 500 рублей.

После этого братчанку пригласили в чат, где общались якобы такие же соискатели (на самом деле — боты), и рассказали о способе приумножить доход. Для этого нужно было выкупать определённые товары, а потом оформлять возврат и получать процент от комиссии. Женщина стала приобретать товары и переводить деньги на указанные счета. Вот только когда она попыталась вернуть средства, с ней перестали выходить на связь. Потери составили 520 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело.